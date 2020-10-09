Türkiye Diyanet Vakfı, 520 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

AA

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfın 2020'nin 9 aylık döneminde yurt içi ve yurt dışında 12 bin 417 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek yaklaşık 520 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdığı bildirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya gayret ettiklerini belirtti.

Ülke genelinde 1003 şube ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri çalışmalardan dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine, uluslararası yardıma kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini ifade eden Açık, kurban faaliyetlerinin de en önemli çalışmaları arasında yer aldığını belirtti.

Açık, Türkiye ve açlık, savaş, zulüm ve kederin kol gezdiği coğrafyalarda "Yok mu bir yardım eli?" diye bekleyen mağdurlara milletin yardım elini ulaştırdıklarını, "veren el" ile "alan el" arasında köprü vazifesi gördüklerini bildirdi.

İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Açık, şöyle devam etti:

"Milletimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin evine sadece kurban döneminde değil yılın her döneminde et girmesi için gayret gösteriyoruz. Ne kadar çok bağış alabilirsek o kadar çok ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam ediyoruz. Bu yolda en büyük destekçimiz vefakar milletimiz ve hayırseverlerimiz."

Adak, akika ve şükür kurbanı bedellerinin yurt içinde 1050, yurt dışında ise 850 lira olarak belirlendiğini ifade eden Açık, vatandaşların "bagis.tdv.org" sayfasından online olarak, mobil uygulamalar ve banka aracılığı ya da vakıf genel merkezinde makbuz karşılığında bağışta bulunabildiklerini kaydetti.