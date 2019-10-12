Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağı yönündeki açıklamasına jet yanıt verildi: Misliyle karşılık verileceğinden şüphe edilmemeli...

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ AKSOY YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine konuşmalarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu.

https://twitter.com/tc_disisleri/status/1182765256118095872?s=12pull-left##twitter#pull-left#

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Harekâtı’yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır.

Barış Pınarı Harekâtı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.