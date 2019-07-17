“Türkiye dijital dönüşüme öncülük edecek!”

17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın 50 ülkesinde 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan global yazılım şirketi Micro Focus’un Türkiye’ye ilişkin planları 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch ziyareti sırasında netlik kazandı. Türkiye’ye iki günlük ziyaret düzenleyerek yazılım alanında bölgesel ihtiyaç ve beklentileri iş dünyasının liderleriyle masaya yatıran Murdoch, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir görüşme gerçekleştirdi. Murdoch yaptığı görüşmelerde dijital dönüşüm başlığı altında çok büyük potansiyele sahip olan Türkiye’nin bu alanda bölgesel liderliğe oynadığını vurguladı.
Genç ve teknolojiye yatkın nüfusun iş dünyasına dahil olmasıyla birlikte Türkiye’de şirketlerin IT kadrolarının daha da güçlendiğini kaydeden Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch, “Türkiye’de iş yapan şirketlerin sürekli bir inovasyon arayışı ve Ar-Ge vizyonu çizdiğini görüyoruz. Bu da hem bölgesel hem global anlamda Türkiye’yi yatırım yapmak için ideal bir pazar haline getiriyor. Türk iş insanlarında gözlemlediğimiz bu motivasyon, Micro Focus’un bölgesel hedeflerinde Türkiye’nin önemli bir aktöre dönüşmesini sağladı.” diye konuştu.
Dijital dönüşüm uzun soluklu bir maraton
Türkiye ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murdoch, “Dijital dönüşümün sonuçları çok hızlı ve etkili biçimde gözlenebiliyor. Fakat bu dönüşümün kendisini aynı hızda yapmak, koşullar olgunlaşmadığı takdirde hataya davetiye çıkarıyor.” hatırlatmasını yaptı.
Şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna çıkarken hassas analizler gerçekleştirerek, ihtiyaç ve hedefleri doğru belirlemesinin önemine dikkat çeken Murdoch, “Örneğin pek çok şirkette tam dijital bir yapıyı bir anda kurmak mümkün değil. Bunun için öncelikle geleneksel IT altyapılarını yeni nesil sistem ve uygulamalarla harmanlayan hibrit tasarımlar çıkarılması gerekiyor. Şirketler bu nedenle mevcut IT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanabilecekleri daha çevik projeler üzerinden ilerleyerek verimlilik sağlıyor.” dedi.
Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Bugün için dijital dönüşümün en verimli, en gerçekçi uygulaması hibrit altyapılardır. Şirket içindeki altyapıyı, özel bulut ve genel bulut ile birlikte kullanan bu tip yapılanmalar kurumların mevcut IT yatırımlarını koruyarak, daha kontrollü ve güvenli adımlar atmalarını sağlıyor. Micro Focus olarak bu süreçte DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı ile kurumların yanında yer alıyoruz.” diye ekledi.
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