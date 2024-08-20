Türkiye DFSK'nın Avrupa Eğitim Merkezi oldu

REKLAM advertisement1

Çinli otomotiv üreticisi DFSK’nın Türkiye operasyonları, markanın Avrupa’ya açılan kapısı odu. Buna göre Türkiye, markanın Avrupa Eğitim Merkezi olarak konumlandırıldı ve Türkiye’deki ekip Avrupa operasyonları için de eğitimler vermeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayı içerisinde yapılan 'Avrupa Pazarı İçin DFSK E5 Satış Sonrası Eğitimleri' markanın İstanbul’daki genel müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Bu eğitimlerin, Türkiye’nin yol şartlarında 5 bin kilometrede gerçekleştirilen adaptasyon testi sonuçlarına göre araçların Avrupa şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla da önem taşıdığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde şarj edilebilir hibrit D-SUV modeli E5'i satışa sunan DFSK Türkiye'nin, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki distribütörlere ve Türkiye’deki yetkili servislerden gelen çalışanlara kapsamlı eğitimler verilmeye devam edeceği aktarıldı. Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi Eğitimlerde yer alan DFSK Global Teknik Direktörü Wenzhang Chen, "Markamızın en büyük amaçlarından biri müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini en üst düzeyde sunmaktır. Hem üretilen araçların gelişiminde hem de satış sonrası hizmetlerde bu kaliteyi sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

DFSK Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Ömer Zafer Özak da, Türkiye’nin bu konudaki kritik rolünün altını çizerek, "Türkiye, otomotiv teknolojisi ve servis hizmetleri alanında Avrupa’nın en köklü ve en kalifiye iş gücüne sahip ülkelerinden biri. DFSK Türkiye olarak Avrupa’nın Teknik Eğitim Merkezi misyonuyla doğu ile batı arasında köprü olmayı hedefliyoruz" dedi.