Yunanistan'da kaçacaklardı! Yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.