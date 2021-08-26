Türkiye'den Venezuela'ya başsağlığı mesajı

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın batısındaki Merida'da meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Dost Venezuela halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.