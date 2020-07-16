Türkiye'den Venezuela'ya Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sağlık malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Venezuela'ya hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Türkçe ve İspanyolca, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ifadelerine yer verildi.