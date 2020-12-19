Türkiye'den Ukrayna'ya gideceklere uyarı!

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna makamlarınca Covid-19’un yaygınlığına göre ülkelerin kırmızı veya yeşil kategoriye alındığı, Türkiye’nin 18 Aralık itibarıyla kırmızı listede yer aldığı belirtildi.
Karar doğrultusunda Ukrayna’ya Türkiye’den seyahat edecek kişilerin, Türkiye yeşil kategoriye geçene kadar, 14 günlük karantina (izolasyon) uygulamasına tabi olacakları ve akıllı telefonlarına 'Vdoma' uygulamasını yüklemeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı. Ukrayna sınırından geçmeden (pasaport kontrolünden önce) son 48 saat içinde Covid-19 PCR testi negatif olanların ise karantinadan muaf tutulacakları kaydedildi.
Karantina zorunluluğunun Ukrayna makamlarınca uygun görülecek bir yerde veya evde yerine getirilebileceği belirtilen açıklamada, 14 günlük karantinayı erken sona erdirmek için PCR testi yaptırılabileceği, ancak Ukrayna’nın Kamu Sağlık Merkezi’nin listesine dahil bulunmayan laboratuvarlarda verilen testlerin geçerli sayılmayacağı uyarısında bulunuldu.
KİMLER MUAF TUTULACAK?
Öte yandan, (Covid-19 hastasıyla temaslı olmamak kaydıyla) 12 yaşın altındaki çocukların, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek için Ukrayna’ya gelen öğrencilerin, son 14 gün içerisinde kırmızı kategorideki ülkelerde bulunmayan kırmızı kategori ülkeleri vatandaşlarının, Ukrayna’dan transit geçtiğini ve 2 günden fazla Ukrayna’da kalmayacağını belgeleyenlerin karantina zorunluluğundan “muaf olacakları” belirtildi.
Ukrayna’da akredite olan diplomatik/konsüler/uluslararası örgüt temsilcileri ve aile fertleri, gemi, TIR, otobüs, tren mürettebatı, kültür kurumlarından davetli sanatçılar ve birer refakatçileri, hemopoetik kök hücre nakli gerçekleştiren kişilerin ve Ukrayna sınırından geçmeden (pasaport kontrolünden önce) son 48 saat içinde Covid-19 PCR testi negatif olanların da uygulamadan “muaf tutulacakları” aktarıldı.
Seyahat edecek kişilerin, Covid-19 antikorunun bulunduğuna dair test sonucu olması “kırmızı bölge”den gelen kişinin karantinadan muaf olacağı anlamına gelmeyeceği uyarısı yapıldı.
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