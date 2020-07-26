Türkiye'den Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese destek

AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz'dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sağlanan ateşkese ilişkin, " Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini" bildirdi.

Sözcü Aksoy, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese ilişkin varılan uzlaşı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Ukrayna'nın doğusunda 27 Temmuz itibarıyla kalıcı ve kapsamlı ateşkesin tesisine ilişkin ilave ve güçlendirici tedbirlerin alınması yönünde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu bünyesinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aksoy, ilgili tüm tarafların bu uzlaşıya uygun hareket etmesini beklediklerini vurguladı.

Aksoy, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün muhafazası ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması temelinde, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu toplantısı sonrasında tarafların Minsk Anlaşması gereği çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Ateşkesin 27 Temmuz saat 00.01’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.