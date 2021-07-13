Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldivenler, Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

Tunus'un Kartaca Uluslararası Havalimanı'na hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığının forsu yer aldı.