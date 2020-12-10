Türkiye'den Tunus'a 5 milyon dolar salgın yardımı

Ankara'da 10 Ekim'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" Resmi Gazete'de yayımlanarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girdi.
Buna ,göre Türkiye KKTC'ye 200 kutu Favipiravir, 5 bin adet Prevenar 13 aşısı, 500 adet PPV 23 Pnömokok aşısı hibe edecek.
Resmi Gazete'de 21 Eylül'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.
Anlaşmaya göre, Türkiye Nijer'e 1 ventilatör cihazı hibe edecek.
Ankara'da 27 Ekim'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, Türkiye Kongo Cumhuriyeti'ne 2 ventilatör cihazı hibe edecek.
Resmi Gazete'de 28 Ağustos'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın imzalandığı tarihte yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.
Anlaşmaya göre, Türkiye Nijerya'ya 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 2 bin 500 kutu Favipiravir hibe edecek.
"Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak 13/11/2020 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ekli Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Tunus'a 5 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Anlaşma iki ülkenin hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesi için gereken iç hukuki prosedürlerini tamamladıklarına ilişkin son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete'de 19 Şubat'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü Çerçevesinde Hazırlanan Eylem Planı"na ilişkin mutabakat zaptının onaylanması hakkındaki karar da yer aldı.
Eylem Planı, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret ve yatırım, gümrük, bankacılık, müteahhitlik hizmetleri, sanayi ve teknoloji, bilim ve teknoloji, ulaştırma, enerji ve madencilik, sağlık, tarım ve ormancılık, savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetleri kapsıyor.
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