Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan’da devam eden ve son günlerde etkisini artıran sel felaketleri neticesinde ortaya çıkan tabloya yönelik çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet; dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Türkiye, sel felaketinden etkilenen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarının sarılmasını teminen yardım hazırlıklarına başlamış olup insani yardım taşıyan bir uçağımızın Pakistan’a gönderilmesi öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Pakistan’da muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edilmişti.

Ülke basınına yansıyan haberlerde, 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 937'ye yükseldiği ve ülke genelinde 670 bin 328 evin hasar gördüğü bilgisi yer almıştı.