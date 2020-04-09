Türkiye'den kök hücre bağışlanan İtalyan çocuk için hava sahası açıldı

AA

Türk donörlerden kök hücrelerin alınmasının ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm uçuşların yasak olduğu dönemde özel izinle hava sahası açıldı ve İtalya Hava Kuvvetlerine ait jet, Atatürk Havalimanı'na indi - Kök hücreler, İtalyan ekipte yer alan ve Kovid-19 testi negatif olarak bildirilen doktora, Türk ekibi tarafından Atatürk Havalimanında özel hazırlanmış, izole odada teslim edildi - İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi: - "Bu oldukça zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız"

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm uçuşların yasak olduğu dönemde, 2 yaşındaki çocuk için uyumlu olduğu belirlenen kök hücreyi, İtalya'dan gelen ekibe teslim etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 14 Mart'ta İtalya Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Massimo Cardillo tarafından Türk yetkililere "Yardım Talebi" başlıklı bir e-posta gönderildi.

Kök hücre nakli planlanan çocuk hasta için uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, dünyada sadece Türkiye'den uyumlu donör çıktığı belirtildi.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uçuş yasakları ve benzeri kısıtlamaların olduğu dönemde, İtalyan çocuğun hayata tutunması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla kök hücreler standartlara uygun olarak temin edildi.

Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından, kök hücrelerin İstanbul'da veya Atina'da uygun prosedürler çerçevesinde teslim edilmesi planlandı ve değerlendirmenin ardından teslimatın İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

- Kök hücre İstanbul'da teslim edildi

Bunun üzerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerekli tüm önlemler alındı. İtalya'dan gelecek personelin Kovid-19 testinin "negatif" çıktığının teyit edilmesinin ardından havalimanında teslimat için izole bir oda hazırlandı.

Roma'dan 31 Mart'ta havalanan İtalya Hava Kuvvetlerine ait "Falcon 900 tipi jet", özel izinle saat 17.33'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Kök hücreler, uçuş ekibinde yer alan ve Kovid-19 testi "negatif" olarak bildirilen Dr. Simone Bagliani'ye, Türk ekibi tarafından izole odada teslim edildi.

- "Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız"

Daha sonra havalanan jet, kök hücreyi sorunsuz bir şekilde Roma'ya götürerek, naklin yapılacağı hastaneye teslim etti.

İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi (Italian Bone Marrow Donor Registry-IBMDR) Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, nakil işleminin yapılması sonrasında Türk makamlarının bilgilendirileceğini belirterek, "Bu oldukça zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Sacchi, "Minnettarlığımı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca olayın asıl kahramanı donörlere teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'ye ve donörlerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.