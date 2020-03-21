Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs desteği!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüs salgını nedeniyle KKTC'ye finansal destek gönderildiğini açıkladı.

Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." ifadelerini kullandı.

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