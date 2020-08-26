Türkiye'den Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolar yardım

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük'ü makamında kabul ederek, 100 bin dolarlık yardım çekini takdim etti.
Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin, Kıbrıs'ta 1963-1974 yılları arasında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden şahısların cesetlerinin bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.
Başçeri, "Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti olarak 100 bin dolar tutarında yıllık katkıyı yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Pandemi döneminde komitenin çalışmalarının bütün dünyadaki faaliyetler gibi kesintiye uğradığını kaydeden Başçeri, komitenin bu yıl da çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.
Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yapmakta olduğu çalışmaları desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Umut ederim, bütün kayıplar listesinde yer alan isimlerin her biri tek tek belirlenir, ailelerine teslim edilir ve aileleri, bizim inancımıza göre mezar yerlerine kavuşan kişilerin huzura erdiklerini görürler." dedi.
- Türk halkına teşekkür
Küçük ise Kayıp Şahıslar Komitesi'nin 1981'de kurulmasına rağmen 2006'da genel kazı, kimliklendirme ve iade projesine başladığını belirtti.
Türk halkına yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Küçük, "Biz bu projeye başladığımız günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti bize desteğini vermiştir." ifadesini kullandı.
Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömü yerlerinden çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.
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