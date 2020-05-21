Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha Taha, Koranavirüs (Kovid-19) süreci öncesi günlük sevkiyatın 2 bini bulduğunu söyledi.
Taha, şunları kaydetti:
"Kovid-19 olduğunda Türkiye ile Irak arasında günlük sevkiyat 300 tıra düştü. DEİK, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile attığımız adımlarla sevkiyat sayısı yükseldi. Irak tarafı da yardımcı oldu, bu sayı 1500 tıra çıktı. Bu sayı son 10 gündür yaklaşık 1300 tıra düştü. Çünkü ramazan ayı ve bayram yaklaştığından dolayı. Ramazan bayramından sonra beklediğimiz işlerin artmasıdır. Özellikle vaka sayısında düşüş devam ederse hükümet Irak uçuşlarına izin verebilir. Bayram sonra Irak vatandaşlarına Türkiye'ye girişte etiket vizesi verecekler. Muhtemelen 1 yıl çok girişli verilecek.
Eskiden Irak'a en fazla inşaat malzemeleri, oto yedek parçası, hırdavat, elektrikli elektriksiz ev eşyaları gidiyordu. Geriden gıda ve medikal ürünler geliyordu. Şimdi gıda medikal ürünleri öne geçti. Ağırlıkta onlar oldu. İnşaat malzemeleri, oto yedek parçası, hırdavat, elektrikli elektriksiz ev eşyaları geride kaldı. 1-2 ay içerisinde ihracat yapamadığımız inşaat malzemeleri, oto yedek parçaları, mobilya, yer döşemeleri, tekstil ürünleri, ayakkabı, kumaş ve perde bu sektörlerinde ramazan bayramı sonra bir patlama yaşayacağını düşünüyoruz. İhracatta bir artış olacağını düşünüyoruz. Çünkü 2 aydır piyasa aç kaldı Irak'ta. Onun için bu kalemlerde bir artış olacağını tahmin ediyoruz."
"KOVİD-19 DÖNEMİNDE LOJİSTİK VE KARGO ŞİRKETLERİNE DAHA FAZLA GÖREV DÜŞÜYOR"
Kovid-19 döneminin zor bir dönem olduğunu belirten Taha, şu anda insanlar can derdinde olduğunu dolayısıyla hareket kabiliyetlerinin azalacağını söyledi.
Taha, "Örneğin bir uçağa binildiği zaman eskisi gibi yan yana oturulabilecek mi? Bir uçak eskisi gibi dolu olacak mı? Yoksa bir koltuk boş diğeri dolumu olacak? Uçak biletleri o zaman daha mı yükselir? Bunların hepsi soru işareti. Muhtemelen sefer maliyetleri yükselir dolayısıyla insanlar daha fazla video konferans ve WhatsApp üzerinden online iş görüşmeleri, toplantı, sipariş ve ürün seçimlerini daha fazla elektronik ortama taşıyacaklar." diye konuştu.
Kovid-19 döneminde lojistik ve kargo şirketlerine daha fazla görev düştüğünü belirten Taha, belli bir süreye kadar eski hacmin yakalanmasının biraz zor olduğunu kaydetti.
Taha, "Benim düşüncem nereden baksanız 1 yıldan aşağı değildir. Çünkü dünyanın yeni sisteme alışması gerekecek. Kovid-19 sonrası IT altyapısı olan firmalar daha fazla ayakta durur diye düşünüyorum. Bu süreçte yazılımcılara baya iş düşecek." ifadelerini kullandı.
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