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İngiltere'de sağlık çalışanlarının yaşadığı ekipman sıkıntısı nedeniyle son günlerde Türkiye'den gelmesi beklenen toplam 84 tonluk koruyucu ekipman tartışma konusu olmuştu. İngiliz basını Pazar günü sayfalarında yer verdiği haberlerde, Türkiye'den gelecek sevkiyatın Pazar günü tamamlanmasının beklendiğini ancak bilinmeyen bir nedenle ertelendiğini duyurmuştu.

Son olarak konuyla ilgili bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, koruyucu ekipmanın sevkiyatının en kısa sürede tamamlanacağını ancak koruyucu önlüklerin tedariki için sadece Türkiye'ye 'bel bağlanılmadığını' söyledi.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick ise yardımın, 400 bin adet "çok ihtiyaç duyulan" cerrahi önlük de dahil olmak üzere 84 ton kişisel koruyucu donanımdan (KKD) oluşacağını belirtmişti.

Sky News'te yer alan haberde sevkiyatla İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın ilgilendiği ve sevkiyatı gerçekleştirmek için Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hazır olduğu iddia edildi. Dışişleri Sözcüsü ertelemeye gerekçe olarak 'geçiş izni ve evrak işlerini' gösterdi.

İNGİLTERE'DE KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI

Koruyucu ekipman sıkıntısı çeken İngiltere hükümeti, sağlık çalışanlarına tek kullanımlık önlükleri tekrar kullanmalarını önermesinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. İngiltere sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yeterli miktarda koruyucu ekipman bulamaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıklamıştı.

İngiltere, NHS hastanelerinde günde ortalama 150 bin adet önlük kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca hastanelerde önümüzdeki birkaç gün içinde önlüklerin tükenme riskinin bulunduğu belirtilince Türkiye'den gelecek yardım, İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiliz haber kanalı BBC, "Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geliyor" başlığını kullanırken Sky News ise "Türkiye'den İngiltere'ye yeni 84 tonluk KKD" diye ifadelerini kullandı.

The Guardian Gazetesi ise "Önlükler ve maskelerin dahil olduğu koruyucu ekipman İngiltere'ye geliyor" başlıklı haberinde Türkiye'den gelecek sevkiyatı duyurdu.