Türkiye'den Filistin'e yardım! 'Bestekar' gemisi Mısır'a ulaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı." açıklamasında bulundu
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştığını bildirdi.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
DÜN ULAŞTI
İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştı.
Gemimizde;
8 adet sahra hastanesi
20 ambulans
2 UMKE aracı
615 adet jeneratör
Tıbbi malzeme
8 tır su bulunuyordu.
YARDIM ELİMİZ GAZZE'NİN ÜSTÜNDE OLACAK
Ayrıca bugüne kadar; Filistin’e 10 kargo uçağı ile
54 personel,
5.000 adet battaniye
2.600 adet gıda kolisi
115.000 kg tıbbı malzeme
232 adet jeneratör ulaştırıldı.
Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.
Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak.