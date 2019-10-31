31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Organ Nakli Koordinatörü Gamze Yıldırım, Türkiye Organ Nakli Vakfı koordinesinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamındaki çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.
Organ naklinde Türkiye'nin önemli bir başarıya sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu başarının da çeşitli alanlarda paylaşıldığını dile getirdi. Yıldırım, Türkiye Organ Nakli Vakfı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl İstanbul'da üç Organ Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Programı düzenlendiğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında da organ nakliyle ilgili uluslararası alanda kabul gören eğitimler verildiğini ifade eden Yıldırım, bu eğitimlere yurt dışında görev yapan sağlık personelinin katıldığını söyledi.
Yıldırım, "Uluslararası Organ Nakli Ağı projesi çerçevesinde bu zamana kadar 78 ülkeden bin 669 kişiye eğitim verildi. Cerrahlara, organ nakli dahili branş uzmanlarına, organ nakli koordinatörlerine, yoğun bakım hekim ve hemşirelerine yönelik düzenlenen bu eğitim programına katılan yabancı sağlık profesyoneli ülkelerinde nitelikli hizmetler vermeye devam etmektedir." bilgisini paylaştı.
Türk sağlık sisteminin birçok ülkeden daha gelişmiş durumda olduğuna işaret eden Yıldırım, bu tecrübenin yabancı uyruklu hastaların tedavilerde Türkiye'yi tercih etmesinde de önemli bir araç haline geldiğini vurguladı.
"KASIM AYINDA ÜÇ AYRI EĞİTİM PROGRAMI VERİLECEK"
Organ nakli konusundaki eğitimlerin bu yıl içinde de süreceğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kasım ayında Uluslararası Organ Nakli Ağı çerçevesinde üç ayrı eğitim programı gerçekleştirilecek. Bunlar, 2. Uluslararası Böbrek Nakli Kursu, 3. Uluslararası Organ Nakli Koordinasyon Kursu ve 2. Uluslararası Organ Nakli Hemşireliği Kursu'dur. Kurslara 60 ülkeden 180 yabancı sağlık personeli katılacak. Tüm bu kurslar, yüksek nitelikli içerikleri nedeniyle Avrupa Organ Nakli Cemiyeti ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından akredite edilmiştir. Kurslarda tecrübeli Türk uzmanların yanında Avrupa'dan ve Mısır'dan alanında yetkin uzmanlar, eğitimci olarak davet edildi."
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