Türkiye'den çıkan İspanyol yerli oldu!

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Satış sonrası hizmetler sektöründe faaliyet gösteren RS Otomotiv Grubu, 25 yılı aşkın süredir asistans alanında hizmet veren Tur Assist'i İspanyol MAPFRE Asistencia'dan satın aldığını duyurdu.

1996 yılından bu yana Türkiye'de faaliyetler yürüten Tur Assist, kısa bir süre önce ülkeden çekilme kararı almıştı. Bu kararın hemen ardından gelen satın alma kararı ise dikkat çekti.

Yapılan açıklamaya göre, Tur Assist, 16 Mayıs 2022 itibariyle yüzde yüz yerli bir marka olarak, aynı isimle operasyonlarını RS Otomotiv Grubu altında sürdürmeye devam edecek.

36 ülkede faaliyette olan Tur Assist'in, Türkiye genelinde ise 6 bini aşkın hizmet sağlayıcısını aynı çatı altında buluşturduğu kaydedildi.

'ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI'

İmza töreninde konuşma yapan MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves, "Tur Assist'in müşterilerini mağdur etmeyecek bir çözüme odaklanmasını hedefleyerek RS Otomotiv Grubu'nu tercih ettik. Farklı adaylarımız da vardı fakat devri düşünmemiştik. RS'yi seçme sebeplerimizin başında, sektörü ve müşterileri iyi biliyor ve isteklerine cevap verecek tecrübe ile güce sahip olması geliyor" açıklamasını yaptı.

RS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da, satın alma kararlarına ilişkin olarak, "Tur Assist'in güçlü network yapısı, gelişmiş teknolojik alt yapısı, tecrübeli kadrosu ve güçlü marka değeri nedeniyle ülkeden çıkış yapmasına gönlümüz razı olmadı. Hedefimiz, Tur Assist'i eski günlerine tekrar kavuşturmak olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tur Assist'in bugüne kadar genel müdürlüğünü sürdüren Nihal Asker'in, satın alma sonrası şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edeceği açıklandı.

Şirketin Genel Müdürlük görevine ise 16 Mayıs tarihinden itibaren Timur Selçuk Turan'ın getirileceği öğrenildi.