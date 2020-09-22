Türkiye'den bir 'Lozan' NAVTEX'i daha!

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Türkiye yeni bir Navtex yayınladı.

Yayınlanan NAVTEX'te, "Limni Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde benzer bir NAVTEX'i Sakız Adası için de yayınlamıştı.

ORUÇ REİS DEMİR ALDI

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaşmıştı. Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı.

Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı. Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır.

Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.