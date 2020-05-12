Türkiye'den Belçika'daki Liege Valiliğine maske yardımı

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Liege Valiliği, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine mektup göndererek ülkeler arası dayanışma kapsamında koruyucu sağlık malzemesi yardım talebinde bulundu.

Türkiye tarafından bu talebin olumlu karşılanmasının ardından Valiliğe 20 bin maske gönderildi.

Bağışlar, Brüksel Büyükelçiliğinde 11 Mayıs 2020'de düzenlenen törenle Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy tarafından Liege Valisi Herve Jamar'a teslim edildi.

Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman kara gün dostu olduğunu, insani krizlerle mücadelede müttefiklerinden gelen yardım taleplerini yanıtsız bırakmadığını belirterek "Valiliğe yapılan yardımlar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde devletimiz adına gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Liege Valisi Jamar da yardım için şükranlarını sunarak maskelerin sağlık ve bakımevlerinde ihtiyaç sahiplerine verileceğini belirtti.

Jamar, bölgesindeki Türk toplumunun da dayanışma faaliyetlerinden övgüyle bahsetti.

- Brüksel Büyükelçiliği yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'da yaşayan ve birçoğu artık Belçika vatandaşı da olmuş Türk toplumunun temsilcileri olan sivil toplum kuruluşlarıyla ve ülkedeki yerleşik iş dünyasıyla dayanışma çabalarına, yardım kampanyalarıyla destek oluyor.

Bu kapsamda, derneklerce, bulundukları yerlerde sağlık görevlilerinden, yaşlılara, huzurevlerine ve ihtiyaç sahibi olan herkese, kökenine bakılmaksızın gıda ve maske gibi yardımlarda bulunuluyor.