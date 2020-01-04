Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 27 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE onayı aldığını duyurdu.

Üretim ve bakım proseslerinin daha emniyetli, az maliyetli teknolojiler geliştirmek adına oluşturulduğu belirtilen bu merkezde, Endüstri 4.0, IoT, görüntü işleme ve otomasyon sistemleri gibi konularda çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Ocak 2019’dan bu yana faal durumda olan birim için açıklamalarda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE onayı alan merkezimizde üretim proseslerinin kalbi ve beyni niteliğinde olan akıllı sistemleri Türkiye'de geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Sakarya'daki üretim tesislerinde geliştireceğimiz bu akıllı sistemleri Avrupa'daki diğer Toyota fabrikalarına ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi bünyesinde 55’i mühendis ve uzman olmak üzere toplamda 89 kişilik kişilik kadroya sahip olacağı bildirildi.