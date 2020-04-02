Türkiye'den 7 ayda 1 milyar 647 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

AA

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun 1 Eylül 2019-31 Mart 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 672 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 250 bin 775 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 647 milyon 696 bin dolar gelir elde edildi.

İhracatın 194 bin 898 tonu AB ülkelerine gerçekleştirildi. AB dışındaki Avrupa ülkelerine 15 bin 937 ton, denizaşırı ülkelere 26 bin 579 ton ve diğer ülkelere ise 13 bin 361 ton fındık satıldı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 188 bin 753 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 86 milyon dolar gelir elde etmişti.