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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'den 154,7 milyon dolarlık kahve ihracatı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'den 154,7 milyon dolarlık kahve ihracatı

        Türkiye'nin kahve ihracatı 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 154 milyon 690 bin 881 dolar olarak gerçekleşti. 2020'de 20,2 milyon dolar seviyesinde olan Kahve ihracatı 2021'de 23,8 milyon dolara, 2022'de 36,5 milyon dolara ve 2023'te 39,7 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:36
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        Kahve ihracatında büyük artış
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        Her yıl 1 Ekim'de düzenlenen "Dünya Kahve Günü" dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, söz konusu gün, 2015'ten beri resmi olarak kutlanıyor.

        Kahvenin ekonomik değeri ve sosyal etkileri hakkında farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bu gün kapsamında, sürdürülebilir kahve üretiminin önemine de dikkat çekiliyor.

        Türkiye'de kahve çekirdeği yetişmemesine rağmen ürünü işleyerek bu alanda ihracat yapıyor.

        5 YILDA 154,7 MİLYON DOLARLIK GELİR ELDE EDİLDİ

        Türkiye İstatistik Kurumunun Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ülkenin kahve ve kahveli ürünler ihracatı 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 154 milyon 690 bin 881 dolar oldu.

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        Kahve ihracatı 2020'de 20,2 milyon dolar seviyesindeyken, 2021'de 23,8 milyon dolara, 2022'de 36,5 milyon dolara ve 2023'te 39,7 milyon dolara yükseldi.

        Bu yılın ocak-ağustos dönemindeki ihracat da 34,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

        TÜRKİYE'NİN KAHVELERİ 146 ÜLKEDE AĞIZLARI TATLANDIRDI

        Türkiye'nin sattığı kahveye en fazla talep gösteren ülkeler ise yıllara göre değişiklik gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belarus ve Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla kahve ihracatı gerçekleştirilen ülkeler oldu. Bu dönemde Türkiye'nin kahveleri 146 ülkede ağızları tatlandırdı.

        Belarus, KKTC, Suudi Arabistan ve Azerbaycan da bu yılın 8 ayında Türkiye'nin sattığı kahveleri en çok tercih eden ülkeler arasında yer aldı.

        Yaklaşık 5 yılda 1,5 milyar dolarlık dış alım yapıldı

        Türkiye'nin kahve ithalatı ise 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 1 milyar 504 milyon 122 bin 96 dolar seviyesini buldu.

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        Kahve ithalatı 2020'de 187,6 milyon dolar, 2021'de 221,1 milyon dolar, 2022'de 374 milyon dolar ve 2023'te 437 milyon dolar oldu.

        Bu yılın ocak-ağustos döneminde de ithalat 284,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Brezilya, Hollanda ve Almanya, Türkiye'nin en çok kahve satın aldığı ülkeler olarak öne çıktı.

        Türkiye'nin 2020 ve Ocak-Ağustos 2024 döneminde gerçekleştirdiği kahve ihracat ve ithalatı şöyle:

        İhracat İthalat
        2020 20.207.934 187.629.063
        2021 23.784.443 221.071.317
        2022 36.466.380 374.014.280
        2023 39.718.596 436.984.792
        2024(Ocak-Ağustos) 34.513.528 284.422.644
        Toplam 154.690.881 1.504.122.096
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