AA

TİM Halı Sektör Kurulu üyeleriyle dijital ortamda gündemi değerlendiren Kaplan, halı ihracatının tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla hedefine ilerlediğini kaydetti.

Kaplan, yılın 10 ayında 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı satıldığını vurguladı.

Pandemi nedeniyle hemen hemen her sektör gibi halıcılığın da olumsuz etkilendiğini aktaran Kaplan ancak kısa zamanda kayıpları telafi edebildiklerini ve yıl sonu hedeflerine doğru ilerlediklerini anlattı.

Kaplan, son dönemlerde Sudi Arabistan'da sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi birkaç pazara yönelik çalışmıyoruz. Türk halıcılarının pazarları dünya pazarlarıdır. Dünyanın bütün ülkeleriyle neredeyse ihracat ilişkilerimiz var. Elbette mevcut pazarlarımızı korumak, geliştirmek ve bu pazarlardaki varlığımızı sürdürmek zorundayız. Ancak siyasi kararlarla Türk mallarına yönelik sürdürülen karalama kampanyalarını yakından izliyor, bizler de alternatif giriş yolları ve pazarlar arıyoruz. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte son bulacağına inanıyoruz."