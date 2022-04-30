Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı arttı

YÖK 2021-2022 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 179 bin 685 olan akademisyen sayısı bu yıl 184 bin 702 oldu. Akademisyenlerin 32 bin 185'i profesör, 20 bin 144'ü doçent, 41 bin 484'ü doktor öğretim üyesi, 38 bin 392'si öğretim görevlisi, 52 bin 497'si araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Akademisyenlerin yüzde 54,2'si erkek, yüzde 45,8'i ise kadınlardan oluşuyor.
Öğretim elemanlarının 155 bin 634'ü devlet üniversitelerinde, 28 bin 819'u vakıf üniversitelerinde, 249'u vakıf meslek yüksekokullarında görev yapıyor.
Profesörlerin yüzde 66,8'i erkek, yüzde 33,2'si kadın, doçentlerin yüzde 59,8'i erkek, yüzde 40,2'si kadın, doktor öğretim üyelerinin yüzde 54,3'ü erkek, yüzde 45,7'si kadın, öğretim görevlilerinin yüzde 50,8'i kadın, yüzde 49,2'si erkek, araştırma görevlilerin yüzde 52,1'i kadın, yüzde 47,9'u erkeklerden oluşuyor.
EN FAZLA KAYIT DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE
Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8 milyon 240 bin 997 iken bu rakam yeni akademik yılda 8 milyon 296 bin 959'a yükseldi.
Öğrencilerden 7 milyon 616 bin 360'ı devlet, 680 bin 599'u vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokullarında öğrenimine devam ediyor.
Üniversite öğrencilerinin yüzde 50,3'ü erkek, yüzde 49,7'si kız öğrenci.
Üniversitelere 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 660 bin 912 öğrenci bulunuyor.
Bu öğrencilerden 1 milyon 455 bin 782'si devlet, 201 bin 219'u vakıf üniversitelerinde, 3 bin 911'i ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.
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