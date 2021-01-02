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İkinci el otomobil pazar yeri sitelerinden CarNext.com, Türkiye'deki üçüncü showroomunu Ankara’da açıyor. İlk kez 2018’de İstanbul’da ve ardından İzmir’de hayata geçirilen CarNext.com showroomlarında, LeasePlan’in kiralamadan dönen ikinci el araçları sergileniyor.

Yapılan açıklamaya göre, dilenirse internet sitesinde yer alan araçlar da showrooma getirilerek tüketiciler tarafından incelenebiliyor. Ocak ayı sonuna kadar ikinci el aracını CarNext.com Ankara Showroomu’ndan alan kişilere de 250 TL tutarında yakıt kartı hediye ediliyor.

Verilen bilgiye göre, internet sitesinde yer alan ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı CarNext.com, 14 gün içerisinde iade garantisi ve sabit fiyat gibi seçenekler sunuyor.