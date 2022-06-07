Türkiye'deki NATO tatbikatına ilişkin Kremlin'den açıklama

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Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Peskov "Putin, söz konusu NATO tatbikatını Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmedi. Rusya, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun farkında, ancak yine de Rusya Savunma Bakanlığı bunun gibi eylemleri yakından izliyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun RADU Tatbikatı Türkiye'de yapılacak

NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı "Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)", Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek 20-28 Haziran'da Türkiye'de düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, NATO personeli, İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi ve Yer Hava Yer teçhizatı tatbikat kapsamında Türkiye'ye intikal etti.

RADU Tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.