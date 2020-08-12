Türkiye'deki halı sahalar 145 gün sonra yeniden hizmete açıldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığınca açıklanan genelge ile faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalar, yaklaşık 5 ay sonra spor tutkunlarına kapılarını açtı.
Salgın sürecini evlerinde geçiren ve "yeni normal" dönemle birlikte iş yerlerine kavuşmanın sevincini yaşayan halı saha işletmecileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunca belirlenen branşa özgü kurallar kapsamında hazırlıklarını tamamladı.
Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık, AA muhabirine, halı sahaların hizmete açılması kararını coşkuyla karşıladıklarını, işletmeciler ve çalışanlar olarak iş yerlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
"Bu karar halı sahalarda çalışanlar ile onların ailelerinde ortak sevinç oluşturdu." diyen Gözüaçık, tebrik ve teşekkür telefonlarına yetişemediğini anlattı.
Gözüaçık, en büyük sevinci 5 aydır evine ekmek götürmekte güçlük çeken, faturalarını yatıramayan çalışanların yaşadığını vurguladı.
Halı sahaların faaliyete başlamasının ekonomiye de katkı sağlayacağına inandığını aktaran Gözüaçık, şöyle konuştu:
"Türkiye genelinde yaklaşık 14 bin halı saha var. Burada yaklaşık 45 bin personel çalışıyor. Personel haricinde yaklaşık 60 bin spor okulu antrenörü çalışıyor, sahalarımızda öğrencilere futbol eğitimleri veriyorlar. Bunları topladığımızda 500 binin üzerinde kişi bu işten ekmek yiyor, faydalanıyor. Bunun haricinde bir de bize malzeme satanlar var. Futbol topu, eldiven, halı yapımı, kafeterya kısımlarımız var, orada içecek yiyecek gruplarımızla ilgili birçok yan ürün satan var."
Gözüaçık, süreci sağlıklı bir şekilde götürmek için tesislerde gerekli bütün tedbirleri alarak ve sağlığı ön planda tutarak faaliyet yürüteceklerini ifade etti.
Salgın döneminde bağışıklık sistemi güçlü olanların ayakta kaldığına değinen ve "Spor sağlıktır, spor bağışıklık sistemini güçlendirir." değerlendirmesinde bulunan Gözüaçık, Türkiye'de spor faaliyetlerinin yüzde 60'ının halı saha tesislerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gözüaçık, Kovid-19 döneminde ekonomik zorluk çeken işletmecilerle ilgili de çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
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