Türkiye'deki depremin sarsıntıları Grönland'a kadar hissedildi

Türkiye'deki 7.7 şiddetindeki depremin sarsıntıları Grönland ve Danimarka'ya kadar hissedildi

HABERTURK.COM

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık olarak kaydedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin sarsıntılarının Grönland'a kadar uzandığı bildirildi.

Türkiye güne Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Kahramanmaraş'taki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler, Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedilirken, Suriye, Lübnan ve İsrail'de depremi hissetti. Son olarak saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"GRÖNLAND'DA AÇIKÇA KAYDEDİLDİ" Tüm yaşananların ardından AFP'ye konuşan Sismolog Tine Larse, "Türkiye'deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland'daki sismograflarda açıkça kaydedildi" dedi.

Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırma Merkezi'nden Larse, Türkiye'de en az 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedilen depremin sarsıntılarının Grönland kadar uzakta hissedildiğini belirtti.

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