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        Haberler Gündem Türkiye'deki aktif yanardağlar risk oluşturuyor: Türkiye'nin yüzde 16'sını volkanlar kaplıyor

        Türkiye'deki aktif yanardağlar risk oluşturuyor: Türkiye'nin yüzde 16'sını volkanlar kaplıyor

        Son dönemlerde dünyada yaşanan volkanik patlamalar sonrasında Türkiye'de yer alan aktif yanardağların risk oluşturup oluşturulmadığı araştırılmaya başlandı. Ülkemizde geçmişten bu yana aktif olduğu bilinen ve faaliyet potansiyeli olan on volkanik yanardağ bulunuyor. İşte Türkiye'deki aktif yanardağlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:46
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        • 1

          İzlanda'nın Fagradalsfjal Yanardağı etrafında meydana gelen depremlerin ardından volkanik faaliyetlerin endişesiyle acil durum ilan edildi. Yetkililer, binlerce kişinin yaşadığı Grindavik kasabasında tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

        • 2

          VOLKANLAR TÜRKİYE'NİN YÜZDE 16'SINI KAPLIYOR

          Dünya genelinde her yıl yaşanan yanardağ patlamaları nedeniyle ülkemizdeki aktif volkanlar merak ediliyor. Türkiye'de pek çok aktif volkanik yanardağ bulunuyor. Bu yanardağlardaki hareketlilik ancak takip edilerek saptanabiliyor. Ülkemizde jeolojik olarak farklı tip ve yaşta bulunan volkanlar Türkiye'nin yüzde 16'sını kaplıyor.

        • 3

          TÜRKİYE'DEKİ AKTİF VOLKANİK YANARDAĞLAR

          Türkiye'de en son patlayan volkanik yanardağlardan birisi olan Nemrut Dağı 1443 yılında lavlarını püskürttü. Son 10 bin yıl içinde aktif yanardağların davranışları incelendiğinde ise ülkemizde takip edilmesi gereken yanardağlar şöyle sıralanıyor:

          - Acıgöl-Nevşehir

          - Ağrı (Ararat)

          - Erciyes Dağı

          - Göllü Dağı

          - Hasan Dağı

          - Karaca Dağ

          - Karapınar volkanik alanı

          - Kula

          - Nemrut Dağı

          - Tendürek Dağı

        • 4

          Uzmanlar Türkiye'deki aktif yanardağların hareketliliğine ilişkin güncel gaz çıkışlarının gözlemlenmesi ve bölgedeki sıcak su kaynaklarının varlığının incelenmesi gerektiğini söylüyor. Volkanik aktivitelerin zamana geliştiğini belirten uzmanlar bu araştırmaların çeşitli yollarla yapıldığını belirtiyor.

        • 5

          YANARDAĞIN BİR SONRAKİ FAALİYETİ TAHMİN EDİLEBİLİYOR

          Volkan gözlem evlerinde aktif volkanlar, jeolojik ve jeofiziksel yöntemler izleniyor. Bölgenin sismik aktivitesi (depremselleği), yer deformasyonu, ısıl değişimi ve volkanın çıkardığı gazlar kayıt altına alınıyor. Bu veriler volkanın bir sonraki aktivitesinin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek için kullanılıyor.

        • 6

          TÜRKİYE'DEKİ AKTİF VOLKANLAR TAKİP EDİLMELİ

          Uzmanlar Türkiye'deki aktif volkanların uyuyan tipte volkanlar olduğunu ve gelecekte yeniden faaliyet göstererek risk oluşturabileceğini vurguluyor. Verilere göre Türkiye'de son yaşanan patlamalar 1855 yılında Tendürek Dağı ve 1443 yılında Nemrut Dağı'nda gerçekleşti.

          Kaynak: MTA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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