Dünya Kooperatif Günü dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın mayıs ayında 62 kooperatif kurulurken, 7 kooperatif faaliyetlerini sonlandırdı.
Mayısta kurulan kooperatiflerin faaliyet alanlarına bakıldığında, inşaat alanındakiler başı çekti. Bu ayda söz konusu alanda 26 kooperatif kuruldu. İnşaat kooperatiflerini, 10 kooperatifle imalat, 6 kooperatifle toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, 5 kooperatifle tarım, ormancılık ve balıkçılık, 4 kooperatifle gayrimenkul faaliyetleri, 2'şer kooperatifle eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetler, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, ulaştırma ve depolama, 1'er kooperatifle konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik izledi.
Mayısta kapanan 7 kooperatifin 6'sı inşaat alanında, 1'i ise ulaştırma ve depolama alanında yer adı.
Geçen yıl mayıs ayında 41 kooperatif kurulurken, bu yıl kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,61 artış göstermiş oldu.
Yılın 5 aylık dönemine bakıldığında ise ülke genelinde 603 kooperatif kurulduğu belirlendi, 121 kooperatif faaliyetini durdurdu.
Söz konusu süreçte ilk sırayı 232 kooperatifle konut yapı sektörü aldı. 5 ayda 209 işletme, 63 tarımsal kalkınma, 31 motorlu taşıyıcılar, 26 üretim ve pazarlama, 11 turizm geliştirme, 6'şar sulama, su ürünleri, tüketim, 5'er eğitim, araştırma ve geliştirme ile hizmet, 2 birlik ve 1 tedarik kooperatifi kuruldu.
Geçen yılın ocak-mayıs döneminde ise 501 kooperatif kuruluşu gerçekleşmişti. Böylece 5 aylık dönemler dikkate alındığında, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,35 artmış oldu. Geçen yılın ilk 5 ayında 288 kooperatifin kapanışı gerçekleşirken bu yılın aynı döneminde kapanan kooperatif sayısı yüzde 57,98 azalışla 121'e geriledi.
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