Türkiye'de yılda 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, taramalarla herhangi bir organ kanserini henüz bir şikayete neden olmadan ve belirti vermeden ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Çok sayıda hasta bu sayede erken teşhisle sağlığına kavuşuyor.
Taramalar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezileri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçları da dahil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz gerçekleştiriliyor.
Kırsalda yaşayan vatandaşlar ve dezavantajlı gruplara da mobil tarama araçları ile hizmet verilirken, yılda ortalama 7 milyon kişiye tarama yapılıyor.
Taramalar sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunanlar, 81 ilde belirlenmiş Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek, ileri tetkiklerinin yapılması sağlanıyor.
Bu kapsamda 2004'de 11 KETEM ile başlanan tarama çalışmalarına, 42'si mobil kanser tarama aracı olmak üzere, toplam 331 kanser tarama merkezi ile devam ediliyor.
Merkezlerde, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi, iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması yapılıyor. Tarama kapsamında çekilen mamografiler merkezi raporlama sistemi ile değerlendirilerek, en geç 10 gün içerisinde sonuç alınıyor.
30-65 yaş arası kadınlara ise 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi ile serviks kanseri taraması yapılıyor. 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere de iki yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) ile kolorektal kanser taraması yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde de Bilim Kurulunun hazırladığı rehber doğrultusunda gerekli önlemleri alarak kanser taramalarını sürdürüyor.
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