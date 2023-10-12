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        Haberler Yaşam Türkiye'de yaşayan ancak rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar

        Türkiye'de yaşayan ancak rastlamak istemeyeceğiniz hayvanlar

        Türkiye'nin sınırları içerisinde yaşayan ancak denk gelmesi oldukça zor olan birçok hayvan türü var. Özellikle bazı hayvan türlerine rastlamayı çoğu insan istemez. İşte Türkiye'de görülebilecek sıra dışı hayvan türleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:02
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        • 1

          ATEŞ SEMENDERİ

          Ateş semenderi, sırtındaki sarı ve bazen portakal sarısı lekeler ile hemen fark edilir. Ender olarak görülen bu canlı genellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Daha önce Erzincan, Bitlis, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde görüldü.

        • 2

          ANGORA TAVŞANI

          Diğer adıyla Ankara tavşanı olarak bilinen bu tür Ankara ilinden Dünya'ya yayılmıştır. 1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvanlardan birisi olmuşlardır.

        • 3

          ÇÖL VARANI

          Kertenkele ve pullu sürüngenler sınıfında yer alan hayvan türüdür. Ülkemizde en büyük Çöl Varanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Zehirli, saldırgan ve yırtıcı canlılar değildir.

        • 4

          SU SAMURU

          Ülkemizde su samurlarının, Antalya, Manavgat, Serik ve Alanya Karpuz Çay'ı, Finike-Kumluca yöresindeki Alakır Çay'ı çevresinde, Trakya bölgesinde, Abant, Çoruh nehri ve yan yollarında, Dicle nehri havzasına bağlı Çatak çayında, Kırıkkale'ye bağlı Hasandede Beldesinde, Rize Çamlıhemşin ve Pazar ilçeleri içinde yer alan Hemşin ve Fırtına derelerinde yaşadığı bilinir.

        • 5

          KARAKULAK

          Soyları tehlike altında olan karakulaklar, Türkiye'de Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Trakya dışında birçok bölgede görülebilir. Ancak son zamanlarda yalnızca Toroslar'da görüldükleri söyleniyor.

        • 6

          UZUN KULAKLI ÇÖL KİRPİSİ

          Uzunlukları 12-25 cm arasında değişen uzun kulaklı çöl kirpileri, ülkemizde Güneydoğu Anadolu (Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır) ve Iğdır bölgesinde görülür.

        • 7

          KUYRUKSÜRENGİLLER

          35 farklı türü bulunan kuyruksürengillerden yalnızca "Firavunfaresi" Türkiye'de görülür.

        • 8

          AĞAÇ YEDİUYURU

          Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde gösterilen ağaç yediuyuruları nadir görülen hayvanlardır. İsimlerine ağaç yediuyuru denmesinin nedeni de hayvanın yılın 7 ayını uykuda geçirmesinden kaynaklanır. Ayrıca uyku esnasında genellikle yedili gruplar halinde uyurlar.

        • 9

          AĞAÇ YEDİUYURU

        • 10

          BASIK BURUNLU YARASA

          Nalburunlu yarasa olarak da bilinen basık burunlu yarasalar, dünyada bazı bölgelerde gıda olarak veya ilaç olarak kullanılır. Ülkemizde genellikle Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülür.

        • 11

          ANADOLU KÖRFARESİ

        • 12

          PORSUK

        • 13

          PEÇELİ BAYKUŞ

        • 14

          YEŞİL ARIKUŞU

        • 15

          BIYIKLI BAŞTANKARA

        • 16

          AKDENİZ FOKU

        • 17

          ARAP TAVŞANI

        • 18

          KELAYNAK

        • 19

          ŞAH KARTAL

        • 20

          ÇİYAN

        • 21

          BOYNUZLU ENGEREK

        • 22

          SAKALLI AKBABA

        • 23

          FLAMİNGO

        • 24

          ANADOLU YABAN KOYUNU

        • 25

          OKLU KİRPİ

        • 26

          ANDIK (ÇİZGİLİ SIRTLAN)

        • 27

          SARIKIZ (CAMEL SPİDER)

        • 28

          VAŞAK

        • 29

          UZUN BALİNA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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