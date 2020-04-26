26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de vergi mükellefi sayısı, mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535 olarak kayıtlara geçti.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'de Mart 2020 itibarıyla 1 milyon 982 bin 541 gelir, 2 milyon 963 bin 172 gelir stopaj, 2 milyon 60 bin 410 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi),789 bin 110 basit usulde vergilendirilen gelir, 864 bin 999 kurumlar ve 2 milyon 787 bin 303 katma değer vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.
Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı mart itibarıyla 2019 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi. Toplam mükellef sayısı 371 bin 439 kişi artarak 11 milyon 447 bin 535'e yükseldi. Bu sayı Mart 2019'da 11 milyon 76 bin 96 olarak belirlenmişti.
Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,8 ile kurumlar vergisinde görülürken, bunu yüzde 5,6 ile gelir stopaj vergisi mükellefleri izledi.
KDV mükellefleri sayısı söz konusu dönemde yüzde 4, gelir vergisi mükellefleri yüzde 3,4, basit usulde vergilendirilen gelir mükellefleri yüzde 2,2 artarken, GMSİ mükellef sayısı yüzde 1,1 azaldı.
İSTANBUL MÜKELLEF SAYISINDA BİRİNCİ
İller bazında bakıldığında en fazla mükellef sayısı 3 milyon 305 bin 778 ile İstanbul'da iken, bunun 514 bin 590'ı gelir vergisi, 327 bin 620'si kurumlar vergisi, 861 bin 241'i gelir stopaj vergisi, 732 bin 720'si GMSİ, 46 bin 527'si basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 823 bin 80'i KDV mükelleflerinden oluştu.
Bu ili, 954 bin 323 mükellefle Ankara, 766 bin 739 mükellefle İzmir izlerken, bu üç ildeki mükellef sayıları Türkiye'deki toplam rakamın yüzde 44'ünü oluşturdu.
Mart 2020 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılım şöyle:
|Vergi türünde faal mükellef sayıları
|Toplam
|Toplam
|Değişim
|Değişim
|İstanbul
|Ankara
|İzmir
|2019 Mart
|2020 Mart
|(Yüzde)
|Gelir Vergisi
|1.917.527
|1.982.541
|65.014
|3,4
|514.590
|139.833
|135.391
|Gelir Stopaj Vergisi
|2.805.589
|2.963.172
|157.583
|5,6
|861.241
|240.905
|194.340
|GMSİ
|2.082.495
|2.060.410
|-22.085
|-1,1
|732.720
|227.992
|167.538
|Basit Usulde Vergilendirilen GV
|771.996
|789.110
|17.114
|2,2
|46.527
|24.145
|29.762
|Kurumlar Vergisi
|817.525
|864.999
|47.474
|5,8
|327.620
|92.427
|53.979
|Katma Değer Vergisi
|2.680.964
|2.787.303
|106.339
|4,0
|823.080
|229.021
|185.729
|Toplam mükellef sayısı
|11.076.096
|11.447.535
|371.439
|3,4
|3.305.778
|954.323
|766.739
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