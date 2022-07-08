Xiaomi Corporation çatısı altındaki teknoloji markası POCO, Türkiye’de üretilen ilk POCO telefon olan POCO C40 modelini satışa sundu. Giriş segmentinde konumlandırılan POCO C40, POCO telefonlarda şu ana kadarki en büyük ekrana sahip. Çizilmelere dayanıklı 6.71 inç LCD Nokta Damla ekranıyla gelen telefon, 400 nite kadar parlaklık derecesine sahip.
Güneş ışığı modu ve okuma modu gibi özellikleriyle ekran parlaklığını otomatik olarak algılayan POCO C40, tek bir şarjla iki gün boyunca kullanım sağlayan 6000 mAh pil ile birlikte geliyor. 18W hızlı şarj desteği bulunan telefonun arka kısmında 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip çift kamera kurulumu yer alıyor.
BAŞLANGIÇ FİYATI 4200 TL
Cihazın ön kamerası ise 5MP. POCO C40'de JLQ Technology tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli JR510 işlemci bulunuyor. Mobil platform, 11nm teknolojisiyle üretilen 2.0 GHz'ye ulaşan sekiz adet Cortex-A55 çekirdek üzerine inşa edilmiş.
POCO Sarısı, Güç Siyahı ve Mercan Yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ve 3GB+32GB ile 4GB+64GB varyantlarıyla geliyor. Türkiye’de üretilen POCO C40’nın satış fiyatı ise 3GB+32GB varyasyonu 4199 TL ve 4GB+64GB’ı da 4499 TL olarak duyuruldu.
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