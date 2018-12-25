Türkiye'de tutuklu Avusturya vatandaşı serbest bırakıldı

"TKP/Kıvılcım Örgütü" ile irtibatı olduğu şüphesiyle Eylül ayında gözaltına alınan Avusturya vatandaşı öğrenci ve gazeteci Max Zirngast serbest bırakıldı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması Nisan ayında yapılacak olan Zirngast'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Zirngast ile aynı zamanda gözaltına alınan iki Türk vatandaşı daha serbest bırakıldı.

Twitter'da @FreeMaxZirngast (Max Zirngast'a Özgürlük) adlı hesap öğrencinin cezaevinden tahliye edildiğini ve yabancılar şube müdürlüğüne götürüldüğünü yazdı.

Siyaset bilimi okuyan ve solcu Re:volt yayını için yazılar yazan öğrenci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla "TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 29 yaşındaki Zirngast, 20 Eylül'de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Zirngast'ın gözaltı gerekçesine dair Ankara'dan açıklama talep etmiş ve öğrencinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Zirngast'ın avukatı Murat Yılmaz Reuters'a yaptığı açıklamada öğrencinin "Solcu bir terör örgütünün üyesi olmak, Türkiye hakkında yazdığı yazılar ve Türkiye'de bulunduğu süre içinde protestolara katılmak" suçlamaları ile tutuklanmış olduğunu belirtti.

Yılmaz mahkemenin Zirngast hakkındaki iddianameyi kabul ettiğini, ilk duruşma tarihi olarak 11 Nisan'ı belirlediği ve Zirngast'ı yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bıraktığını açıkladı.

Yılmaz müvekkili hakkındaki iddiaların dayanağının bulunmadığını da savundu.

Avukat Zirngast ile aynı zamanda tutuklanan Türk vatandaşları Mithatcan Türetken ve Hatice Göz'ün de serbest bırakıldığını belirtti.