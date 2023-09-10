Türkiye'de tek! Diyarbakır'daki açılışta ATAK ile uçtu
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Havacılık Şube Müdürlüğü'nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında Diyarbakır semalarında ATAK helikopteri ile bakım uçuşu yaptı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karabulut'u tebrik etti
- 1
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, Diyarbakır'da ATAK helikopteri ile bakım uçuşu yaptı.
- 2
- 3
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne envanterine kayıtlı ATAK helikopteri, kentte terör başta olmak üzere birçok suçla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.
-
- 4
- 5
Havacılık Şube Müdürlüğü'nde 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında etkinlik düzenlendi.
- 6
-
- 7
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın izlediği etkinlikte; Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Özge Karabulut, ATAK helikopteri ile Diyarbakır semalarında bakım uçuşu yaptı.
- 8
- 9
Uçuşun ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, Karabulut'u tebrik edip, "Harikaydın, seninle gurur duyduk. Güzel manevralar yaptın. Allah, kazasız belasız, başarılı bir meslek hayatı versin inşallah" dedi.
-
- 10
- 11
Etkinliğin ardından İl Emniyet Müdürü Kaya, görevlilerden hava araçları hakkında bilgi aldı.