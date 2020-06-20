Türkiye'de tedavi edilen Bosnalı çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor

AA

Türkiye'de tedavi edilen 13 yaşındaki Bosna Hersekli Nadin Smajlovic, yazdığı duygusal mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, tek hayalinin bir gün kendisiyle tanışmak olduğunu belirtti.

Mektubunda yaşadıklarını anlatan Nadin, ülkesi Bosna Hersek'te tedavi imkanı olmadığı için geçen ekim ayında anne ve babasıyla Türkiye'ye gittiğini, İstanbul'da özel bir hastanede kendisine nadir rastlanan karaciğer hastalığı teşhisi konulduğunu kaydetti.

Yapılan kontrollerin ardından karaciğer tüberkülozu, karaciğer sirozu ve otoimmün hepatit olduğunu öğrendiğini aktaran Nadin, "İlk tedavi sürecini iyi geçirdim. Zira sizin doktorlarınız harika, hastaneleriniz de çok güzel." ifadelerini kullandı.

Tüberküloz nedeniyle İstanbul'daki bir verem savaş dispanserinde de tedavi gördüğünü belirten Nadin, duygularını "İlk tedavi sürecinin ardından 29 Ekim'de Saraybosna'ya döndüm. Ülkenizde o gün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Türkiye'den ayrıldığım için üzgündüm. Türkiye dünyadaki en güzel ülke, ama bir taraftan da Saraybosna'daki kardeşlerime yeniden sarılacağım için de mutluydum." ifadeleriyle aktardı.

Tedavisine Bosna Hersek'te devam edilemeyeceği için kasım ayında yeniden Türkiye'ye gittiklerini anlatan Nadin, "Bir gün televizyon izlerken bir vatandaşınız için İsveç'e özel uçak gönderdiğinizi gördüm ve ağlamaya başladım. Sizin kendi vatandaşlarınız ve ülkenizle nasıl ilgilendiğinizi gördüm. Allah size en hayırlısını versin." temennisinde bulundu.

Nadin, 24 Haziran'da karaciğer biyopsisi için yeniden Türkiye'ye gideceğini kaydederek, mektubunu şöyle tamamladı:

"Güzel ülkeniz Türkiye'yi yeniden göreceğim için çok mutluyum. Yaşıtlarım oyuncularla, şarkıcılarla ya da futbolcularla tanışmak ister. Oysa benim tek arzum sizinle tanışmak. Sizi ve ülkenizi çok sevdim. Allah'ın takdiri ve doktorlarınızın yardımıyla bugün hala hayattayım ve sağlıklı bir yaşama dair umudum var. Siz benim için çok özel birisiniz. Umarım Allah dualarımı duyar ve bir gün sizinle tanışabilirim. Saraybosnalı Nadin sizi çok seviyor."