Türkiye'de tarihi eserlere ilgi artıyor

AA

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2010-2019 yıllarını kapsayan son 10 yıllık dönemde Türkiye'de bulunan müzelerde, buralardaki eserlerde ve ziyaretçi sayılarında artış oldu.

2010 yılında 185'i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 149'u özel olmak üzere 334 müze bulunuyordu. 2019'da bu sayı yüzde 39,8 artarak 467'ye yükseldi. Bu müzelerin 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268'i özel müze kategorisinde yer alıyor.

Söz konusu dönemde, müzelerdeki eser sayısında da artış gerçekleşti. 2010'da müzelerde 3 milyon 382 bin 226 eser bulunurken geçen yıl sonu itibarıyla bu sayı yüzde 8,6 artışla 3 milyon 671 bin 900 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, söz konusu 10 yılda yüzde 5,4 artarak 3 milyon 96 bin 599'dan 3 milyon 263 bin 251'e yükseldi.

Özel müzelerde mevcut eser sayısı da söz konusu dönemde yüzde 43,07 artışla 285 bin 627'den 408 bin 649'a ulaştı.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise söz konusu 10 yılda artış kaydetti. 2010'da 30 milyon 638 bin 655 olan müzelerin toplam ziyaretçi sayısı geçen yıl itibarıyla yüzde 67,46 yükselerek 51 milyon 306 bin 549'a çıktı. Ziyaretçiler bu dönemde bakanlığın müzelerine daha çok ilgi gösterdi.

- Tabiat parkı sayısı 247 oldu

Bu dönemde korunan alanların sayısı da arttı. 2010'da milli parkların sayısı 41 iken geçen yıl 44 olarak kayıtlara geçti. Tabiat parklarının 2010'da 40 olan sayısı 2019 sonu itibarıyla 247'ye ulaştı.

2010'da 105 olan tabiat anıtı sayısı da geçen yıl sonu itibarıyla 116 oldu.

Son 10 yıla ilişkin müze, müzedeki eser, müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları şöyle:

Yıllar Müze sayısı Müzedeki eser sayısı Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2010 334 3.382.226 30.638.655 2011 339 3.431.177 35.297.920 2012 347 3.516.491 36.323.169 2013 350 3.531.656 37.373.837 2014 392 3.591.566 37.931.568 2015 409 3.628.715 37.048.066 2016 417 3.685.609 25.287.530 2017 438 3.692.915 30.661.676 2018 451 3.734.223 40.647.844 2019 467 3.671.900 51.306.549