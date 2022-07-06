Taksilerde en çok neler unutuluyor?

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Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti veren Uber, her sene yayınladığı Kayıp Eşya Endeksi’nin bu yılki sonuçlarını paylaştı. Endekse göre telefon, cüzdan ve anahtar bu sene de en çok unutulan eşyalar listesinin başında yerini alırken, en sıradışı eşya ise bir yolcunun anneannesine ait takma dişleri oldu.

Türkiye’de sarı, turkuaz ve siyah taksiler ile hizmet veren Uber’in verilerine göre sene boyunca Türkiye’de toplam 6 bin 76 eşya taksilerde unutuldu. Telefon, cüzdan, anahtar, çanta ve kulaklık en çok unutulan eşyalar olarak sıralamada yerlerini aldı.

Türkiye’de pazar günleri en çok kulaklık ve hoparlör taksilerde unutulurken, pazartesi günleri ise en çok telefon ve kamera unutuldu. Taksilerde unutulan ilginç eşyalar arasında ise yastık öne çıkıyor.

Dünya’daki rakamlara göre Fransa, Polonya ve İspanya en çok eşya unutulan ülkeler arasında yer alıyor. En çok eşya unutulan günler ise cumartesi ve pazar olarak göze çarparken, Apple en çok unutulan markalar arasında ilk sırada yerini alıyor.

Kullanıcıların Uber ile çalışan taksilerde unuttukları eşyaları ile ilgili Uber’e 7/24 ulaşabildiklerini belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Hatta cep telefonunuzu bir araçta unuttuysanız ve hesabınızda oturum açamıyorsanız, Uber’in internet sitesi üzerinden form doldurarak da kayıp eşya bildiriminde bulunabilirsiniz” dedi.