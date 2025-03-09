Türkiye'de suşi üretip ihraç edecek

Geçen yıl Japonya’nın 88 yıllık deniz mahsulleri devi KyoKuyo ile ortaklığa giden ve bu doğrultuda bir yapılanma süreci geçiren Kocaman Balıkçılık, hem iç hem de dış pazarda ürün çeşitliliğini artırarak büyümeyi hedefliyor.

KyoKuyo’nun Avrupa pazarına açılma sürecinde Kocaman’ın müşteri portföyünden faydalanacağını belirten Kocaman Balıkçılık Murahhas Azası Osman Kocaman, “Bir diğer yandan da Türkiye’deki tüketicileri KyoKuyo ve Japon mutfağının su ürünleri ile buluşturacağız” açıklamasında bulundu.

REKLAM advertisement1

TÜRKİYE'DE SUŞİ PAZARI BÜYÜKLÜĞÜ 35 MİLYON DOLAR

30’dan fazla ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Kocaman, “İlk etapta ihracattan çok iç pazara odaklandık. Geçen senenin son günlerinde Tayland’dan dondurulmuş suşi ürün gruplarını ithal ederek bu iş için ilk adımları attık. Bu sene, Türkiye’de hacmi 35 milyon doları bulan suşi pazarında yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. 2026’dan sonra tekrar ihracata yönelmeyi planlıyoruz” dedi. 20’den fazla fabrikası bulunan KyoKuyo’nun dünyanın 10 büyük deniz mahsulleri üreticisinden bir tanesi olduğunu sözlerine ekledi.

"ARTAN MALİYETLER İHRACATA ZARAR VERİYOR"

İç pazarda artan maliyetlerin ve hammadde kıtlığının ihracata zarar verdiğini söyleyen Kocaman, bu durumun ithalatı cazip hale getirdiğine dikkat çekti. Türkiye’de üretme ve ihracat yapma kültürünü sürdürme isteğinde olduklarını dile getiren Kocaman, “Ortaklarımızdan ithal ettiğimiz donmuş suşileri ileriki günlerde Bandırma’da üretmeyi planlıyoruz. Bunun için Japonya’dan suşi şefi istihdam edeceğiz. Onlar, kadın çalışanlarımıza suşi yapmayı öğretecekler. Reçetemiz aynı olduğu için Tokyo’da satılan orijinal suşinin aynısı burada da üretilmiş olacak. Türkiye’de üretime başladıktan sonra Orta Doğu, Rusya ve Avrupa’ya suşi ihraç etmeyi planlıyoruz. Türkiye’yi AB için ihracat üssü olarak planlıyoruz” diye konuştu.

"BALIK TÜKETİMİNDE AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ"

Türkiye’deki balık tüketiminin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu söyleyen Osman Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde kişi başına düşen yıllık balık tüketimi 6-7 kiloyken bu rakam Avrupa’da ortalama 24 kilo. Hatta Portekiz’de 56, Norveç’te 52, İspanya’da ise 40 kilo gibi oldukça yüksek rakamlara ulaşıyor” dedi. Gelişen gastronomi kültürünün balık dışındaki deniz ürünlerinin tüketimini artırdığına dikkat çeken Kocaman, “Özellikle karides, kalamar, midye ve ahtapot gibi deniz ürünleri ev mutfaklarında pişmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 Su Ürünleri Ürün Raporu’na göre, Türkiye’de su ürünleri üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18.6 oranında artarak 1 milyon tona ulaştı. Bu büyüme deniz avcılığından çok su ürünleri yetiştiriciliği alanında."