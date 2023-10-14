Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, Türkiye'de 10'uncu yılını kutluyor. Genç ve yetenekli sanatçıları destekleyen platform son on yıl içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve podcast yayınlarını açıkladı.