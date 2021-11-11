Türkiye'de şimdiye kadar 10-15 milyar dolarlık birleşme ve satın olma işlemine aracılık eden Ernst&Young (E&Y) Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı Orçun Makal, yeni finansman arayan ve sıfırdan yatırım yapmaya çalışan yerli yabancı firmalarının sayısının son aylarda oldukça arttığını ve bu yatırımların 30-40 milyon dolarlık büyüklükte olduğunu söyledi. Makal, bu şirketlerin sayısının son 3-4 ayda belirgin şekilde arttığını ifade etti.
YENİDEN YAPILANDIRMA HIZ KESTİ
EY Türkiye'nin "Finansal Yeniden Yapılandırma" konulu basın toplantısında konuşan Makal, önümüzdeki dönemde büyük kredi yapılandırmaları ise beklemediklerini kaydederek, yeniden yapılandırmaların hızının yavaşlamaya başladığını ifade etti. Makal, yeniden yapılandırma yerine bundan sonraki süreçte birleşme öve satın almalar yoluyla şirketlerin finansal sorunlarını çözme yoluna gidebileceklerini tahmin ettiklerini belirtti. Makal turizm, şehir hastaneleri gibi altyapı, inşaat, üretim ve gıda sektörlerinde yeniden yapılandırmaların gündemde olduğunu belirtti.
BAZI ŞİRKETLER DEVLETLEŞTİRİLECEK
Dolar/TL'deki tarihi seviyelerin görülmesinin ardından borç yeniden yapılandırmalarının tekrar artırıp artırmayacağına yönelik soruya E&Y Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da şu yanıtı verdi:
"(Yapılandırma hakkındaki) Kontrat tamamen çöpe atılıp tekrar başlamayacak ama değişiklikler olacaktır. Her şey eskiden olduğu gibi kabul edilip devam etmeyecektir. Yani sözleşme dediğimiz şeyler mutlaka olacak kontratlar çöpe atılmaz ama. Büyük yeniden yapılandırmalarda kurun etkisi öngörülüyor. Ama bu yan sözleşmeler de var."
Gürsoy Büyükavşar, ayrıca satın alma ve birleşme piyasasında da bir "yeniden doğuş" beklediklerini belirterek, "Ama büyük işlemler Türkiye'de yok, genelde küçük değerlerle ama adetsel olarak artmış şekilde gelişiyor" diye konuştu. Büyükavşar ayrıca bazı stratejik sektörlerde devletlerin şirketleri devletleştirmelerinin görüleceğini de sözlerine ekledi.
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