'Türkiye'de organ bağışı düşük'

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, İl Sağlık Müdürlüğünce Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kayseri Yoğun Bakım ve Organ Nakli Paneli"ne katıldı.
Programın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eyüp Kahveci, sağlıklı bir kişinin hayattayken rızası ile ancak böbrek ve karaciğerini bağışlayabildiğini söyledi.
Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ise yakınlarının rızasıyla böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea, yüz, el, kol ve bacaklarının bağışlanabileceğini ifade etti.
Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların çok azının ailesinin organ bağışına izin verdiğine dikkati çeken Eyüp Kahveci, "Türkiye'de organ ve doku nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor, ancak organ bağışı düşük. Ölen insanların organlarının bağışlanması konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda birçok çalışma yapmak gerekiyor. Avrupa'da ise ölen insanların organlarının bağışlanma oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla organ temininde sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.
"HERKESİ ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM "
AA'nın haberine göre; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise Kayseri Şehir Hastanesinde böbrek nakli yapabilmek için başvuruda bulunduklarını dile getirerek, ilerleyen süreçte böbrek nakli ameliyatlarına başlamak istediklerini dile getirdi.
Nakil için gerekli eğitimlerin tamamlandığını belirten Benli, şunları kaydetti:
"Organ bağışı yetersiz. Bağışı uluslararası seviyeye getirebilmemiz için bugün burada olduğu gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aslında bizim organ bağışında çok ileri bir noktaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organlarının bağışlanması önem arz ediyor. Çünkü hastanın hayat belirtisi kalmamış oluyor. Dolayısıyla o organlar birçok hayatı kurtaracaktır. Nakil bekleyen birçok hasta var. Bir hastanın haftada 3 gün diyalize girdiğini düşünürsek, o günü tamamen iptal ediyor. Hayatının yüzde 50'si hoşnut olmayan bir formatta gidiyor. Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu, organ naklini gerçekleştirmekten ve organ bağışının yüksek olmasından geçiyor. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum."
Prof. Dr. Ahmet Zeki Yılmaz da Türkiye'nin organ nakli konusunda yeterli doktor ve teçhizata sahip olduğunu vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!