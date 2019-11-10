Türkiye'de organ bağışçı sayısı 502 bine yükseldi

10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Organ Bağışı Haftası boyunca yürütülen çalışmalar neticesinde bağışçı sayısının 502 bine yükseldiğini bildirdi.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, her yıl binlerce vatandaşın organ bağışı beklerken hayatını kaybettiğine, binlerce hastanın ise sağlığına kavuşmak için umutla organ beklediğine işaret etti.
Bakan Koca, Türkiye'deki organ nakillerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Bugün itibarıyla organ nakli bekleyen hastalarımızın sayısı 29 bine yaklaştı. Organ bağışında ve operasyon sayısında her geçen yıl düzenli bir artış mevcut ancak hala organ bekleyen hastalarımız için yeterli değil. 81 ilimizdeki 148 organ nakil merkezimizde bu yılın 10 ayında 4 bin 710 nakil gerçekleştirdik. Ülkemiz, Avrupa bölgesinde en yüksek nakil rakamlarına sahip. Bunun yanı sıra dünyada canlı vericiden organ nakillerinde en yüksek rakamlara sahibiz. Bu yapısı ile toplam nakillerin yüzde 25'inin kadavra vericiden, yüzde 75'inin ise canlı vericiden yapıldığını görüyoruz."
İZMİR BAĞIŞÇI SAYISINDA BİRİNCİ SIRADA
Organ Bağışı Haftası'nı toplumsal farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Koca, "Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hafta boyunca yeni bağışçılarımız eklendi ve bağışçı sayımız 502 bine yükseldi." ifadesini kullandı.
Bu sayıyı yeterli görmediklerini ve çok daha yüksek oranlara ulaşabileceğini vurgulayan Koca, illere göre bağışçı sayılarına bakıldığında 71 bin bağışçıyla İzmir'in birinci, 57 bin 500 bağışçıyla İstanbul'un ikinci, 37 bin bağışçıyla Kocaeli'nin üçüncü sırada yer aldığını bildirdi. Bu illeri Manisa, Balıkesir ve Ankara'nın takip ettiğini kaydeden Koca, "Organ bağışı gibi hayati bir konuda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siz de organlarınızı bağışlayarak nakil için bekleyen hastalarımıza umut olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
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