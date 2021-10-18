Türkiye'de okuyan Togolu hekim Bukari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo ziyaretinden dolayı mutlu

YTB'nin "Türkiye Bursları" programı kapsamında tıp eğitimini Türkiye’de alan ve Ankara’da özel bir hastanede çalışan Togolu Doktor Bukari, Türkiye'de okuduğu sırada yaşadıklarını ve Erdoğan'ın Togo'ya yapacağı ziyarete yönelik düşüncelerini AA muhabirine anlattı.
Bukari, Togo’dan Türkiye’ye 2010'da YTB’nin "Türkiye Bursları" programı kapsamında geldiğini belirterek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördüğünü ve yaklaşık 3,5 yıldır Ankara’da özel bir hastanede çalıştığını ifade etti.
Türkiye’ye gelişine ilişkin "Ben Türkiye’yi seçmedim. Türkiye beni seçti diyebiliriz. Bu, bir kader meselesi." diyen Bukari, eğitimini tamamlayıp doktorluk yaptığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türk hekimlerle çalıştığını dile getirdi.
Bukari, "Bu salgın sürecinde Türk doktor arkadaşlarla ciddi bir mücadele verdik. Bu, Türkiye’yi kendi ülkemiz gibi düşündüğümüz için bizim yapmamız gereken bir şeydir. Türkiye, salgınla mücadeleyi iyi yönetti. Salgın kötü bir şey ama bu durumda Türkiye’nin sağlık sisteminin uluslararası düzeyde olduğu bir kez daha ortaya çıktı." diye konuştu.
- "Türkiye’de hayallerimi gerçekleştirdim"
Bukari, Türkiye’nin çok misafirperver bir ülke olduğunu, bu sayede yabancılık çekmediğini vurgulayarak "Çok hızlı bir şekilde alışma sürecini atlattık. Buraya gelirken böyle olacağını düşünmüyorduk." dedi.
Türk arkadaşlarının kendisine birçok konuda yardımcı olduğunu söyleyen Bukari, "Türkiye’ye geldiğimde hayallerimi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.
- Erdoğan'ın Togo’ya ziyareti çok değerli
Bukari, "Erdoğan’ın Togo’ya yapacağı ziyaret, Türkiye’den cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk temas olması dolayısıyla çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.
Bu ziyaret çerçevesinde Türkiye-Togo ilişkilerinin çok gelişeceğini, iki ülke arasında sağlık, siyaset, askeri alanındaki ilişkilerde daha da mesafe katedileceğini düşündüğünü söyleyen Bukari, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce gittiği Afrika ülkelerinde iyi ilişkiler kurduğuna işaret etti.
Bukari, "O yüzden (iki ülke arasında) ticari alanda da çok önemli gelişmeler olacak. Türkiye’den birçok iş insanı Togo’yu daha iyi tanıyacak, Togo’ya gelecek. Togo’daki iş insanları da Türkiye’ye gelecek." diye konuştu.
Afrika’nın zenginliği ve güzelliğinin herkesçe bilindiğini belirten Bukari, "O yüzden Türkiye-Afrika arasındaki ilişki ağıyla her alanda büyük kazanç sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Afrika’ya gidişi beni gerçekten mutlu ediyor." ifadesini kullandı.
Bukari, diğer ülkelerin Afrika'ya fakir olarak baktığına ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’ya farklı bir perspektif göstermek için gittiğine dikkati çekerek bu ziyaretin Afrika’nın güzelliğini, zenginliğini göstermek, iyi ilişkiler kurmak için son derece önemli bir bağlantı kurulmasını sağlayacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!