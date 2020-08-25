GRAFİKLİ - Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 6 milyon 423 bin 409 test sonucunda 259 bin 692 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Bu süreçte 6 bin 139 hasta hayatını kaybederken 237 bin 908 kişi de koronavirüsü yendi.
Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 4'ünde Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 24 Ağustos'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,36 olurken, iyileşenlerin oranı ise yüzde 91,61 olarak kayıtlara geçti.
Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin bilgiler, ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu. Bir günde uygulanan test sayısı 24 Ağustos 2020 itibarıyla 95 bin 943'e çıktı.
En fazla testin yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen 24 Ağustos'ta, test sayısına göre vaka oranı yüzde 1,5 oldu.
- Son 10 günde aktif vaka sayısı arttı
Bakanlığın paylaştığı verilere göre son günlerde aktif vaka ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.
Toplam vakadan, iyileşen ve hayatını kaybedenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen aktif hasta sayısı, son 10 günde 3 bin 455 arttı. 15 Ağustos'ta 12 bin 190 olan aktif vaka sayısı, 24 Ağustos'ta 15 bin 645'e yükseldi.
Bu istatistiklere göre günlük vaka sayısına oranla aktif vaka oranı yüzde 5,35 dolaylarında seyrediyor.
Son 10 günün aktif vaka sayısı ile genel vaka sayısına oranı şöyle:
|Tarih
|Aktif Vaka Sayısı
|Toplam Vaka Sayısına Oranı (Yüzde)
|15 Ağustos
|12190
|4,91
|16 Ağustos
|12366
|4,96
|17 Ağustos
|12575
|5,01
|18 Ağustos
|12876
|5,11
|19 Ağustos
|13154
|5,19
|20 Ağustos
|13665
|5,36
|21 Ağustos
|14074
|5,50
|22 Ağustos
|14560
|5,66
|23 Ağustos
|14963
|5,79
|24 Ağustos
|15645
|6,02
Bakanlığın paylaştığı günlük koronavirüs bilgilendirme tablosunda "ağır hasta" olarak tanımlanan solunum cihazına bağlı (entübe) ve yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısında da artış görülüyor.
15 Ağustos'ta 668 olan ağır hasta sayısı, 24 Ağustos'ta 128 kişi artarak 796'ya çıktı. Aynı zaman diliminde 205 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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