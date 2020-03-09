09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de konaklama tesislerinin doluluk oranı arttı
- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, geçen yıl ocak ayında yüzde 35,5 olan tesis doluluk oranının bu yılın ilk ayında yüzde 36,2'ye yükseldiği belirtildi - Konaklama istatistiklerine göre, Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller de sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranının yüzde 36,2 olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki tesislerin Ocak 2020 dönemi konaklama istatistikleri açıklandı.
Açıklamada, Türkiye genelindeki bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere gelişin yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 artarak 4,64 milyona ulaştığı belirtildi.
Tesislerde geceleme sayısının da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bakanlık verileri, geçen yıl ocak ayında yüzde 35,5 olan tesis doluluk oranını bu yılın ilk ayında yüzde 36,2 olarak gösterdi. Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller de sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla oldu. Bu yılın ilk ayındaki tesis doluluk oranlarında yüzde 51,8 ile zirvede yer alan İstanbul'da tesise geliş 1,1 milyon, geceleme sayısı 2,5 milyon olarak belirlendi. İkinci sırada yer alan İzmir'de tesise geliş 179 bin, geceleme sayısı 302 bin olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk ayında yüzde 33,4 doluluk oranı, 672 bin tesise geliş ve 2,13 milyon geceleme sayısı ile Antalya verilerde üçüncü sırayı aldı. Tesise geliş 63 bin, geceleme sayısı 131 bin ve doluluk oranı da yüzde 13,3 olan Muğla ise dördüncü oldu."
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